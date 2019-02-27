Altay Sosyal Dayanışma Derneği'nin (ASDD) siyah-beyazlıların unutulmaz kaptanı Ayfer Elmastaşoğlu için düzenlediği vefa gecesinde önemli açıklamalarda bulunan Kemal Zorlu, "Endüstriyel futbol Altay gibi birçok kulübü negatif etkiledi. Spor kulüpleri için sponsor bulmak zor bir hal aldı. Sağlam ve geniş kapsamlı sponsorlar bulmayan kulüpler için işler gün geçtikçe zorlaşacak. Bu bağlamda Altayımızın da güvenilir markalarla işbirliğini artırması gerekiyor. Sponsorluk seçenekleri arasında camiamızda halen tartışılan isim sponsorluğu da yer almalı" dedi.

DHA