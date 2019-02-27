Altay'a Zorlu'dan isim sponsorluğu önerisi

Altay'ın eski yüksek divan kurulu başkanı Kemal Zorlu, kulübün isim sponsorluğu konusuna sıcak bakması gerektiğini dile getirdi.

27 Şubat 2019, Çarşamba 14:23
- A +
Altay'a Zorlu'dan isim sponsorluğu önerisi

Altay Sosyal Dayanışma Derneği'nin (ASDD) siyah-beyazlıların unutulmaz kaptanı Ayfer Elmastaşoğlu için düzenlediği vefa gecesinde önemli açıklamalarda bulunan Kemal Zorlu, "Endüstriyel futbol Altay gibi birçok kulübü negatif etkiledi. Spor kulüpleri için sponsor bulmak zor bir hal aldı. Sağlam ve geniş kapsamlı sponsorlar bulmayan kulüpler için işler gün geçtikçe zorlaşacak. Bu bağlamda Altayımızın da güvenilir markalarla işbirliğini artırması gerekiyor. Sponsorluk seçenekleri arasında camiamızda halen tartışılan isim sponsorluğu da yer almalı" dedi.

DHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.