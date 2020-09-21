Haftanın en heyecanlı karşılaşmalarından biri İstanbul'da oynandı. İki takımın da müthiş efor sarfetttği mücadelede İstanbulspor ile Altay, 90 dakika boyunca elinden gelen her şeyi yaptı. Sarı- Siyahlılar maçın başında büyük bir hata yaptı, Putsila, fırsatı değerlendiremedi. 2 dakika sonra İstanbul ekibi Papa Diouf ile gole çok yaklaştı. 15'te Paixao, gole yaklaşan isimdi. Ancak hatalarını telafi eden ev sahibi kazandığı top ile 17'de kontra atağa çıktı. Kamal Issah harika bir füze ile açılışı yaptı: 1-0. 38'de Paixao'nun müthiş frikiğini kaleci Alperen çıkardı. İkinci yarıda ise tempo bir hayli düştü. İlk devredeki heyecandan adeta eser yoktu. İki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Suskunluğu ise ev sahibi bozdu.

Telafiyi yaptılar

78'de Eslem'in kullandığı serbest vuruşta Etoga kafayla farkı 2'ye çıkardı: 2-0. İzmir ekibi, uzatma anlarında güzel bir organizasyon sonucunda Gnanduillet ile farkı 1'e indirdi: 2-1. Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı. Altay ikinci hafta sonunda da galibiyetle tanışamadı. Ev sahibi ise Adanaspor yenilgisini telafisini yaptı.

Mertcan Polat