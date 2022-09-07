Sol diz bağlarındaki yırtık nedeniyle geçen sezon Süper Lig 'de son 10 müsabakada forma giyemeyen Deniz, bu sezon 1'inci Lig'de ilk 4 maçı kaçırdı.

Sezon öncesi kamp döneminde fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışırken dizinde ödem oluşan 36 yaşındaki futbolcunun tamamen iyileşmesinin 7-8 haftayı bulabileceği belirtildi. Ameliyat olmadan tedavi sürecini geçiren gurbetçi golcünün takıma katılmasını dört gözle bekleyen teknik heyet, forvet hattında rekabeti artırarak hücumda daha etkili bir ekip yaratmak istiyor.

DHA