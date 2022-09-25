Siyah-beyazlılarda ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan stoper Kutay Yokuşlu takımla çalışmalara başladı. Son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında kasığındaki ağrıları nedeniyle riske edilmeyen Kutay'ın Eyüpspor önünde formasına kavuşması bekleniyor.

İzmir ekibinde takım kaptanlarından Özgür Özkaya ise takımdan ayrı düz koşulara başladı. Ankara Keçiörengücü maçında yaşadığı üst adale sakatlığı nedeniyle son 3 karşılaşmada görev yapamayan tecrübeli sol bek oyuncusunun antrenman eksiğini kapattıktan sonra hazır olacağı ifade edildi. Çalışmalarını tesislerinde sürdüren Altay'da geçen sezon yaşadığı diz sakatlığı devam eden forvet Deniz Kadah dışında eksik bulunmuyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)