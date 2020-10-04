Altay, 1. Lig’in 4. hafta maçında Ankara Keçiörengücü’ne konuk oldu. İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmada Siyah-Beyazlı ekip, ikinci yarıda kadro derinliği avantajını kullandı. Portekizli yıldızı Paixao’dan yeterli verimi alamayan Altay’da Teknik Direktör Yücel İldiz, 81. dakikada bu sezon İngiltere’nin Blackpool takımından transfer edilen Fransız golcü Armand Gnanduillet’i sahaya sürdü. Fransız golcü oyuna girer girmez bulduğu ilk fırsatta Tolga Ünlü’nün sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

73 dakikada 2 gol

Oyunun kontrolünü elden bırakmayan İzmir ekibi, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Altay, ligde ikinci galibiyetini alarak 4 hafta sonunda 7 puana ulaştı. Altay formasıyla 4. maçına çıkan Gnanduillet, bu maçların tamamında oyuna sonradan dahil oldu.

Fransız oyuncu, bu maçta attığı golle beraber gol sayısını 2’ye çıkardı. Toplamda 4 maçta 73 dakika sahada kalan 28 yaşındaki santrfor, Paixao’nun ardından takımının en önemli gol silahlarından biri oldu.