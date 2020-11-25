Altay zorlu fikstüre giriyor!

Siyah-beyazlılar, 16 günlük zorlu periyotta birbirinden önemli 5 randevuya çıkacak. Ligde 28 Kasım Cumartesi günü evinde Bursaspor'la karşılaşacak İzmir temsilcisi, 2 Aralık'ta erteleme maçında Giresunspor'u konuk edecek. Altay, 5 Aralık'ta deplasmanda Beypiliç Boluspor'la, 9 Aralık'ta evinde Ankaraspor'la kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, sıkışık takvimin son sınavında ise 13 Aralık'ta deplasmanda Adanaspor'un misafiri olacak.

Geniş bir kadroya sahip olan Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz'in üst üste oynanacak 5 karşılaşmada tüm öğrencilerinden faydalanmayı planladığı öğrenildi. Kadrosunda toplam 10 yabancı futbolcu bulunan İzmir ekibinde Boşnak stoper Cocalic, Belaruslu orta saha oyuncusu Putsila, Senegalli ön libero Thiam, Brezilyalı sol kanat Amorim ve Sırp ön libero Blagojevic son olarak oynanan Menemenspor maçında kadroya alınmadı. Fazla forma şansı bulamayan oyuncuların bu periyotta Yücel İldiz'den şans beklediği ifade edildi. Altay'da kırmızı kart cezalısı Erhan dışında eksik yok.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)