Altay yeni sezon formalarını tanıttı

Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun da katıldığı tanıtım toplantısında siyah-beyazlı takımın kalecileri Aydın, Emre ve Cihan, Portekizli santrfor Paixao, Hollandalı kanat oyuncusu Kappel, sol bek Özgür ve stoper Gençer formaları görücüye çıkardı. Aydın mavi, Emre sarı, Cihan yeşil renkteki kaleci formalarını taşırken, Paixao gök mavi, Kappel beyaz, Gençer siyah, Özgür ise çubuklu formayı tanıttı. Şampiyonlukla taçlanacak bir sezon geçirmek istediklerini belirten futbolcular, "Şanlı şerefli Altay formasını taşıdığımız için çok mutluyuz. Altay'ı hak ettiği Süper Lig'e taşımak için elimizden geleni yapacağız" mesajı verdi.

Yeni sezonda hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu belirten Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Oyuncularımız bu güzel formaları tüm güçleriyle terletecekler. Yolun sonunda hedefimiz şampiyon olmak. Biz formanın uğruna inanan bir kulübüz. Hepimizin favorileri var. Ben çubuklu forma sevdalısıyım, asaletini çok beğeniyorum. Çubuklunun tarihimizde hep özel bir yeri olmuştur. Formalar cuma gününden itibaren satışa çıkacak. Bu güzel formaların bize uğur getirmesini diliyorum" dedi. Bu yıl kulüp yapılanması açısından Süper Lig'e hazır olduklarını kaydeden Ekmekçioğlu, "Büyük Altay camiası Süper Lig'e hazırdır. Gelecek hafta daha önce birçok kez olduğu gibi transfer yasağını kaldıracağız. Bizim için sorun olmayacak" diye konuştu.

MENEMEN'DE EKSİKLER VAR

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni sezonda iç saha maçlarını Menemen İlçe Stadı'nda oynamak için başvuru yaptıklarını ve gerekli izinleri aldıklarını ancak stadyumun eksikler nedeniyle ilk haftalara yetişmeyeceğini açıkladı. Başkan Ekmekçioğlu, "Menemen Stadı'na Passolig sistemi kuruluyor. Sahanın ölçülerinde de sıkıntılar var. Üç veya dördüncü haftadan sonra Menemen'e gideceğimizi düşünüyoruz. Atatürk Stadı'nın tribünleri sahaya uzak, bu yüzden enerjisi düşük. Menemen'in bize uğurlu geleceğine inanıyoruz" dedi.

ULAŞ 330 BİN EURO'YA GİTTİ

Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Süper Lig ekibi Gazişehir Gaziantep'e transfer olan stoper Ulaş Zengin için Gaziantep temsilcisinden 330 bin Euro bonservis ücreti aldıklarını, genç savunmacının başka bir kulübe transferinden de yüzde 30 pay alacaklarını söyledi. Ulaş'ın özel bir oyuncu olduğunu belirten Ekmekçioğlu, "Ulaş, Avrupa'da forma giyebilecek bir futbolcu. Başarılı olacağına eminiz" diye konuştu.

DHA