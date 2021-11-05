Altay, yarın deplasmanda Antalyaspor’la karşılaşacak

Ligde üst üste yaşadığı 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta Demir Grup Sivasspor ’la 1-1 berabere kalan Altay, 12. haftaya 16 puanla 9. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Martin Rodriguez, Murat Akça, Eren Erdoğan ve Mohammed Naderi’nin yanı sıra 19 Yaş Altı Milli Takımı kampında olan Kazımcan Karataş, yarın forma giyemeyecek.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları devam eden Daouda Bamba ile Cebrail Karayel’in durumları, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Antalyaspor’la 19. randevu

Süper Lig ’de en son 1999-2000’de karşılaşan iki ekibin bu kulvarda oynadığı 18 maçta Altay, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda 22 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 32 gol gördü.

AA