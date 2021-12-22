Altay yalnız kalmadıı

Altay stadı Alsancak'a Hatay maçıyla kavuşmuş, 2-1'lik skorla kaybetmişti. O karşılaşmada yağmur ve sert rüzgar sebebiyle açılış istendiği gibi olmamış, yapılması düşünülen görsel şovlar ve koreografi ertelenmek zorunda kalmıştı. Siyah-Beyazlılar statlarındaki ikinci maçta da takımlarını yalnız bırakmadı. Trabzonspor karşılaşması 14 bin kapasiteli Alsancak Stadı'nda dolu tribünler önünde oynandı.

Taraftar Cebrail'in golüyle ilk yarıda sevinirken, ikinci devrede gelen Trabzonspor'un golleriyle maçın kaybedilmesi Siyah-Beyazlılar'ı fazlasıyla üzdü. Bu skorla Altay'ın galibiyet özlemi 11 maça çıktı. Sezona fırtına gibi başlayıp ilk 7 maçta 5 galibiyet alan İzmir ekibi kötü performansıyla düşme hattının bir basamak üstüne kadar indi.