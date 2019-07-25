İZMİR, (DHA)



Altay Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı Cihangir Marmara ve yönetim kurulu üyeleriyle, Altay Tarihi Araştırma Merkezi (ATAM) üyeleri Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'la bir araya gelerek görevinde başarılar diledi. Vakıf Başkanı Marmara, Belediye Başkanı İduğ'u yakından tanıdıklarını ve göreve seçilmesinden büyük bir gurur duyduklarını belirterek, "Bornova'ya, İzmir'e, ülkemize çok güzel eserler kazandıracağına inanıyoruz. Başkan İduğ'un yanında yer alıp, her zaman destekçisi olacağız" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da, "Çok değerli işler yapıyorsunuz. Spora destek olma konusunda büyük emekleriniz var" dedi. Altay'ın, altyapısından yetişen pek çok Bornovalının Türk futbolunda önemli yerlere geldiğini, milli forma giydiğini hatırlatan Başkan İduğ, "İzmir'deki tüm kulüplere aynı mesafedeyiz. Önemli olan sporun yaygınlaşması. Bunun için çalışan, emek veren herkesin yanındayız" diye konuştu. Marmara ziyaretin anısına İduğ'a bir plaket verdi.

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