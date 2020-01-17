Altay Ümraniye sınavında

İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 24 puanla 10. sırada tamamlayan Altay, ikinci devrenin ilk maçında yarın deplasmanda 25 puanlı 7. sıradaki Cesar Grup Ümraniyespor'la karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Caner Ak yönetecek. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı stoper İbrahim, sarı kart cezalısı forvet Paixao ve sol bek Özgür forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılar, evinde 3-1 yenildiği Ümraniyespor'u mağlup ederek Play-Off yarışına ortak olmayı hedefliyor.

Devre arasında sol kanat Oğuzhan, ön libero Deniz ve orta saha oyuncusu Tatos'la yollarını ayıran Altay'da ara transfer döneminde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan transfer edilen sol bek Doğa'nın lisansının maça yetiştirileceği öğrenildi. Prensip anlaşmasına varılan Gaziantep FK'dan Kerim Avcı ve gurbetçi stoper Erol Alkan ise kadroda yer almayacak. Altay'ın başında çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Teknik Direktör Ali Tandoğan, 3 puan için mücadele edeceklerini dile getirdi.

ALTAY

Cihan - Erhan, Yasin, Abdülkerim, Doğa, Adamu, Yılmaz, Kappel, Putsila, Hüsamettin, Leandrinho