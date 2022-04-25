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Altay tükendi

Düşme hattındaki rakibi Giresun'un takıldığı haftada Altay, Galatasaray mücadelesine mutlak galibiyet parolası ile çıktı. Fakat yaşanan mağlubiyet sonrasında planlar tutmadı, bitime 4 hafta kala İzmir ekibi, güvenli bölgenin 10 puan gerisinde yer aldı.

25 Nisan 2022, Pazartesi 07:16 Son Güncelleme:
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Altay tükendi

Ligde kalma ihtimali mucizelere kalan Altay, umutlarını sürdürmek için Galatasaray mücadelesine çıktı. Düşme hattındaki Giresunspor da kaybedince Siyah-Beyazlı ekip umutlandı. Karşılaşma öncesi Altay'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz, "Giresunspor kaybedince bu bizde biraz daha heyecan yarattı. O yüzden bugün tek hedefimiz 3 puan. 3 puanı alırsak lig yeniden başlayacaktır" ifadelerini kullandı. Fakat işler istenildiği gibi gitmedi. İzmir temsilcisi, şok bir mağlubiyet ile sarsıldı. 

Giresun ile oynayacaklardı

Altay, Sarı-Kırmızılılar karşısında yaşadığı yenilgi sonrasında bitime 4 hafta kala güvenli bölgenin 10 puan gerisine düştü. Eğer Siyah-Beyazlılar, dün zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılsaydı fark 7 puana düşecekti. 2 hafta sonra da Giresunspor ile oynayacak olan Altay'ın umutları da bu anlamda daha da artacaktı. Fakat şimdi ise İzmir ekibinin ligde kalması için mucizeden fazlası gerekiyor.

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