Altay tükendi

Ligde kalma ihtimali mucizelere kalan Altay, umutlarını sürdürmek için Galatasaray mücadelesine çıktı. Düşme hattındaki Giresunspor da kaybedince Siyah-Beyazlı ekip umutlandı. Karşılaşma öncesi Altay'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz, "Giresunspor kaybedince bu bizde biraz daha heyecan yarattı. O yüzden bugün tek hedefimiz 3 puan. 3 puanı alırsak lig yeniden başlayacaktır" ifadelerini kullandı. Fakat işler istenildiği gibi gitmedi. İzmir temsilcisi, şok bir mağlubiyet ile sarsıldı.

Giresun ile oynayacaklardı

Altay, Sarı-Kırmızılılar karşısında yaşadığı yenilgi sonrasında bitime 4 hafta kala güvenli bölgenin 10 puan gerisine düştü. Eğer Siyah-Beyazlılar, dün zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılsaydı fark 7 puana düşecekti. 2 hafta sonra da Giresunspor ile oynayacak olan Altay'ın umutları da bu anlamda daha da artacaktı. Fakat şimdi ise İzmir ekibinin ligde kalması için mucizeden fazlası gerekiyor.