Altay, travmayı gol şov yaparak atlattı

Geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı Göztepe derbisi çıkan olaylar nedeniyle henüz ilk yarıda tatil edilen ve saatlerce güvenlik gerekçesiyle stat içinde bekleyen Altay, yaşadığı travmayı gol şov yaparak atlattı. Siyah-beyazlılar atılan ilk golü ise derbide yaralanan genç kaleci Ozan Evrim'e hediye etti. Göztepe derbisinde Altay tribünlerinden atılan fişeğin Göztepeli futbolsever Mehmet Çakır'ın yüzüne isabet etmesi sonrası iki takım taraftarı arasında yaşanan olayda bir Göztepeli'nin sahaya girip korner direği ile saldırdığı genç Ozan, başından yaralandı. Apar topar hastaneye kaldırılan Ozan'ın başında 4 santimetre yara açıldı. Tüm hafta boyunca büyük şok yaşayan Ozan, Boluspor karşılaşmasında görev yapamadı.

Altaylı futbolcular, dün Salih'in 13'üncü dakikada attığı gol sonrası Ozan'ın formasıyla poz verdi. Altay'da Ozan'ın yanı sıra diğer kaleci Eren de sakatlığı nedeniyle Boluspor'a karşı oynayamadı. Siyah-beyazlılar altyapısından yetişen 18 yaşındaki file bekçisi Mustafa Çalışkan, Boluspor maçında sahaya ilk 11'de çıktı. Profesyonel kariyerinin ilk müsabakasını oynayan genç oyuncu, yaptığı kurtarışlarla kalesinde güven verdi. Altay, yaşanan tüm travmaya rağmen futboldan kopmayıp son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Göztepe karşılaşmasında çıkan olaylar sonucunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 6 maç seyircisiz oynama cezası alan ve bu maçta taraftarından yoksun sahaya çıkan İzmir ekibi, iyi bir oyun sonrası Boluspor'a gol yağdırdı ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

2 YIL SONRA 5 GOLLÜ ZAFER

Ligde son haftaların formda takımı Altay, 2 yıl sonra 5 gollü galibiyet sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekip son olarak 2020-2021 sezonunda yine 1'inci Lig'de 7 Mart 2021'de oynanan maçta Tuzlaspor'u 5-0 yenmişti. Altay, uzun süre sonra 5 golü galibiyeti eski teknik patronlarından Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor önünde aldı.

3'TE 0'DAN SERİ GALİBİYETLERE

Transfer yasağı yüzünden elinde kalan yaş ortalaması çok yüksek futbolculardan kurulu kadrosunu altyapıdan gençlerle takviye ederek başladığı sezonda ilk 3 haftada 3'te 0 çekerek, "Küme düşer" gözüyle bakılan Altay, son haftalarda aldığı iyi skorların ardından 21 puanla Play-Off umutlarını tazeledi. 7 haftadır yenilmeyen Altay, özellikle son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek hızla yükselişe geçti. Altay bu sezon ilk kez bir maçta 2'nin üzerinde gol atmayı da başardı. Türkiye Futbol Federasyonu, 22'nci dakikada tatil edilen Göztepe - Altay karşılaşmasıyla ilgili kararını bu hafta içinde açıklayacak.

KALOĞLU: FUTBOLDA ŞİDDET İSTEMİYORUZ

Teknik direktör Sinan Kaloğlu, Boluspor maçının ardından sahada çok iyi bir mücadele verdiklerini söyledi. Göztepe karşılaşmasında çıkan olayları şiddetle kınadıklarını ifade eden Kaloğlu, "Futbolun içinde bunları istemiyoruz. Münferit olaylarda iki kulüp de zarar gördü. Kaleci Ozan'ı, mental olarak hazır olmadığı için oynatamadık. Genç kaleci Mustafa çok iyi oynadı. Bu olayların faturasını takımlara çıkarmasınlar. Çocuklar karakterlerini ortaya koyup kimsenin beklemediği başarıyı ortaya koyuyorlar" dedi.

"GALİBİYETİ OZAN VE TARAFTARA ARMAĞAN ETTİK"

Rakipleri Boluspor'un ligin en az gol yiyen takımı olduğunu ifade eden Kaloğlu, “Onlara karşı iyi hazırlandık. Bu hazırlığı oyuncularım iyi ortaya koydu. Taraftarımız burada yoktu ama golleri kaleci Ozan’a ve taraftara armağan ettik. Umarım bu çıkışımız, bu oyunumuz devam eder" yorumunu yaptı.

Puanını 21'e çıkaran Altay, bu hafta deplasmanda sonuncu sırada yer alan Altaş Denizlispor 'la karşılaşacak. (DHA)