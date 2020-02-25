Son yıllarda dostluk bağlarını karşılıklı hamlelerle güçlendiren İzmir'in iki köklü kulübünden Altay, transfer yapamayan Kaf-Kaf'a altyapısında yetişen genç yetenek Oğuz Erk'i verdi. Altay altyapısına 2012'de katılan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz, yeşil-kırmızılılarda amatör sözleşme imzalayıp antrenmanlara başladı. Genç futbolcu Karşıyaka'da yeni sezonda profesyonelliğe geçebilecek. Karşıyakalılar daha önce Altay'ı 2017'de 3'üncü Lig'deki Play-Off yarı finalinde tribünde desteklemiş, siyah-beyazlılar da aynı jesti geçen sezon yapmıştı. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, bu yıl Kaf-Kaf'ın basketbol maçını izleyip ilk yarıda sahası bakımda olan yeşil-kırmızılı futbol takımına antrenman için tesislerinin kapısını açmıştı.

Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, Oğuz'un Kaf-Kaf'ın üst lig hedefindeki mücadelesinde etkin olacağına inandığını söyledi. Güneş, "Genç kardeşimiz Oğuz'un Altay altyapısında ciddi bir temel aldığına hiç şüphe yok. Karşıyaka da Oğuz'un sportif gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Kulüplerin aralarındaki iş birliği ve genç oyuncuların gelişimi adına bu gibi jestler önemli. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Başkanımız Turgay Büyükkarcı bu konuda örnek bir dayanışma sergiliyorlar. İki köklü camianın tribünleri arasındaki dostluk, kulüp yöneticilerinin sağduyusu ile Fair-Play ruhunu daha geniş kitlelere yayacaktır. Oğuz'un transferi için Altay yönetimine teşekkür ederiz" dedi. Ligde pazar günü lider Kocaelispor'a konuk olacak Karşıyaka'da otobüs organizasyonu yapan yüzlerce taraftar deplasmana çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

DHA