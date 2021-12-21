Ezeli rakiplerine tarihi bir fark atan, Fenerbahçe 'nin 14, Beşiktaş 'ın 17 ve Galatasaray 'ın 18 puan önünde lider durumuda bulunan Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Altay'a konuk olacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, İzmir’de yeni bir zafer serisi başlatarak, puan farkını daha da açmanın hesapları içinde. Giresunspor'a deplasmanda 3-1 kaybederek galibiyet hasretini 10 maça çıkaran, düşme hattıyla arasında yalnız 2 puan fark kalan Mustafa Denizli'nin Altay'ı ise zorlu maçta sürpriz peşinde olacak.

Altay - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak Altay - Trabzonspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Altay - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Altay: Lis, Cebrail, Björkander, Murat, Naderi, Zeki, Poko, Kappel, Pinares, Rodriguez, Rayan

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan (Berat), Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Djaniny, Cornelius

Tarihi puan farkı

Trabzonspor, Süper Lig’de şampiyonluk yarışındaki ezeli rakipleri olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a ilk yarının tamamlanmasına iki hafta kala tarihi puan fark yaptı. Bordo-Mavililer, Spor Toto Süper Lig’de 17 karşılaşma sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 42 puan topladı.

2010-2011'i aştı

En yakın rakibi Konyaspor'un 9 puan önünde lider durumda bulunan Bordo-Mavililer, üç büyüklerle arayı her geçen hafta açıyor. Fenerbahçe'nin 14, Beşiktaş'ın 17 ve Galatasaray'ın 18 puan önünde lider olan Fırtına, 17. haftalar itibarıyla 2010-2011'de Fenerbahçe'ye 9, Beşiktaş'a 14 ve Galatasaray'a da 19 puan fark yapmıştı. Ezeli rekabette ve 3 puanlı sistemde böyle bir fark ilk kez yaşandı. Altay deplasmanına 3 puan parolasıyla giden Karadeniz ekibi arayı daha da açmayı hedefliyor.

Gözler Bakasetas'ta

Bakasetas sezonun ilk 9 haftasının 8'inde skora katkı sağlayıp 7 gol 3 asistle oynamıştı. Yüksek performansı sakatlandığı Fenerbahçe maçında son bulan Yunan orta sahanın geri dönüşü beklendiği gibi olmadı. İyileştikten sonra bu kez Beşiktaş karşısında sakatlık yaşayan Bakasetas 3 maç önce takıma döndü.

5 maçtır skor katkısı yok

Yunan oyuncu forma giydiği son 5 maçta skora katkı yapamadı. İyileştikten sonra iki maçtır 90'ar dakika sahada kalan 28 yaşındaki oyuncu, Altay maçıyla birlikte yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bakasetas bugün atacağı gol veya yapacağı asistlerle skor katkısı vermeye yeniden başlamayı hedefliyor.

Cornelius'un aklı seride

Bakasetas ile birlikte attığı 7 golle Trabzonspor'un en skorer iki isminden biri olan Andreas Cornelius bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta gol atmak için çıkacak Altay karşısına. Danimarkalı forvet daha önce iki kez ikişer hafta üst üste gol sevinci yaşayabilmişti. 6. haftada Konya (2-2) ve 7. haftada Alanya (1-1) filelerini havalandıran 28 yaşındaki forvet, 12-Beşiktaş (2-1) ve 13-Gaziantep FK (3-0) mücadelerinde bulduğu skorların devamını getirememişti. Antalya deplasmanından sonra Hatay ağlarını da havalandıran Cornelius, Altay karşısında da skor bularak bu sezon bir ilke imza atıp üst üste 3. maçında da gol sevinci yaşamak istiyor.

Denswil'de sorun yok

Hatayspor maçında 77'de sakatlığı nedeniyle yerini Trondsen'e bırakan Denswil'de korkulan bir şey olmadığı ortaya çıktı. Durumunun iyi olduğunu bildiren 28 yaşındaki oyuncunun teknik direktör Abdullah Avcı'dan forma istediği öğrenildi. Denswil'in bugünkü karşılaşmaya da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Altay-Trabzonspor maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altay Yönetimi, geçtiğimiz hafta Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nun açılış maçında oynanan Hatayspor karşılaşmasındaki fiyat politikasını sürdürme kararı aldı. Buna göre; kale arkası tribünü 5 TL, maraton tribünü 10 TL, numaralı batı üst ve batı alt tribünler 20 TL ve VIP tribün 50 TL olarak belirlendi.

Trabzonspor, 18 yıl sonra Altay karşısında

18 yıl aradan sonra yeniden karşılaşacak olan Trabzonspor ile Altay arasında 1974-1975 sezonunda başlayan rekabette Bordo-Mavililer 28 galibiyet elde etti. 10 karşılaşmadan Altay galibiyetle ayrılırken, 12 maç ise berabere bitti. İzmir'de oynanan 25 maçta ise Trabzon galibiyetlerde 11-7 önde. 7 karşılaşma berabere sonuçlandı. Trabzon'un 42 golüne İzmir ekibi 31 golle karşılık verdi.