Trabzonspor’da hafta için mesaisi... Sezon başından beri yoğun fikstürde maçlara çıkan Bordo- Mavililer, bugün kupa arenasına çıkıyor. Fırtına, 5. tur ilk maçında Altay’a konuk olacak. Galatasaray karşısında galibiyeti 90. dakikada yediği golle kaçıran Trabzonspor, TFF 1.Lig’de yarışan rakibini devirip moral bulmak istiyor. Teknik direktör Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası’na oldukça önem veriyor. Geçen sezon çeyrek finalde Ümraniyespor’a elenen Trabzonspor, bu sene hedefe ulaşıp 9 senelik hasreti bitirmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, son olarak 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa’da oynanan finalde Fenerbahçe’yi 3-1 devirip Türkiye Kupası’nı kazanmıştı.

Altay - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İzmir Atatürk Stadı’ndaki mücadele saat 18.30’da başlayacak. Serkan Tokat'ın düdük çalacağı karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Altay - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Altay: Aydın, Erhan, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Deniz, Leandrinho, Tatos, Putsila, Paixao

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hosseini, Fernandes, Abdurrahim, Abdülkadir, Doğan, Yusuf, Avdijaj, Ekuban, Sturridge

Rövanş 19 Aralık’ta

Ünal hoca kupa maçında ilk 11’de revizyona gitmeyi düşünse de, bazı as oyuncularını yine de görevlendirmeyi planlıyor yani Galatasaray maçının kadrosunu sil baştan değiştirmeyecek. Karaman, 19 Aralık Perşembe günü oynanacak rövanş öncesi İzmir’den avantanjlı bir skorla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Sturridge ilk 11'de

Fırtına’nın İngiliz yıldızı sakatlığını tamamen atlattı... Ünal hoca, oyuncusuyla dünkü idmanda tekrar görüşüp oynamaya hazır olup olmadığını sorarken, Sturridge’in Altay maçına 11’de çıkması bekleniyor.

1 yıl sonra Onazi kadroda

Aşil tendonu kopan ve aynı yerden iki kez ameliyat olan Ogenyi Onazi, yaklaşık 1 yıl sonra maç kafilesine alındı. Takımla birlikte İzmir’e giden Nijeryalı orta saha, bugünkü kupa karşılaşmasında yedek kulübesinde olacak. Teknik direktör Ünal Karaman, maçın gidişatına göre Onazi’ye forma verebilir. Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek olan Onazi, ortaya koyacağı performans ile bir anlamda kendi kaderini belirleyecek.

Altay yardımcı hoca ile çıkıyor

TFF 1.Lig’de son 5 maçı kazanamayan ve bu süreçte sadece 1 beraberlikle elde edebilen Altay’da, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollar ayrılırken, Trabzonspor mücadelesinde kulübede yardımcı antrenör Murat Uluç olacak. İzmir ekibi, bugünkü kupa karşılaşmasının ardından teknik direktörlük görevine Balıkesirspor’dan ayrılan Ali Tandoğan’ı getirmeyi planlıyor.

En son 2006’da karşılaştılar

Trabzonspor ile Altay en son 23 Şubat 2006’da karşı karşıya gelmişti. Bordo- Mavililer o mücadeleyi 1-0’lık skorla kazandı. Toplamda 7 kez Türkiye Kupası’nda rakip olan iki takımdan Trabzonspor 5 galibiyet, Altay ise 1 galibiyet alabildi. 1 maç da beraberlikle bitti.