Altay - Trabzonspor canlı izle - TS Altay canlı yayın

Trabzonspor, kupa arenasına çıkıyor. Fırtına, 5. tur ilk maçında Altay’a konuk oluyor. Galatasaray karşısında galibiyeti 90. dakikada yediği golle kaçıran Trabzonspor, TFF 1.Lig’de yarışan rakibini devirip moral bulmak istiyor. Teknik direktör Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası’na oldukça önem veriyor. Geçen sezon çeyrek finalde Ümraniyespor’a elenen Trabzonspor, bu sene hedefe ulaşıp 9 senelik hasreti bitirmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, son olarak 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa’da oynanan finalde Fenerbahçe’yi 3-1 devirip Türkiye Kupası’nı kazanmıştı.

İzmir Atatürk Stadı’ndaki mücadele saat 18.30’da başladı. Serkan Tokat'ın düdük çalacağı karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de.

Altay - Trabzonspor 11'leri:

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Gencer Cansev, Cenk Özkaçar, Özgür Özkaya, Al Hassan, Putsila, Tatos, Mesut Can Tunalı, Mustafa Uslu, Leandrinho

Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Abdurrahim, A. Parmak, Sosa, Avdijaj, Yusuf, Ekuban, Sturridge

Rövanş 19 Aralık’ta

Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, 19 Aralık Perşembe günü oynanacak rövanş öncesi İzmir’den avantanjlı bir skorla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Altay yardımcı hoca ile çıktı

TFF 1.Lig’de son 5 maçı kazanamayan ve bu süreçte sadece 1 beraberlikle elde edebilen Altay’da, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollar ayrılırken, Trabzonspor mücadelesinde kulübede yardımcı antrenör Murat Uluç yer aldı. İzmir ekibi, kupa karşılaşmasının ardından teknik direktörlük görevine Balıkesirspor’dan ayrılan Ali Tandoğan’ı getirmeyi planlıyor.

En son 2006’da karşılaştılar

Trabzonspor ile Altay en son 23 Şubat 2006’da karşı karşıya gelmişti. Bordo- Mavililer o mücadeleyi 1-0’lık skorla kazandı. Toplamda 7 kez Türkiye Kupası’nda rakip olan iki takımdan Trabzonspor 5 galibiyet, Altay ise 1 galibiyet alabildi. 1 maç da beraberlikle bitti.