TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay, dış transferde daha önce prensip anlaşmasına vardığı Akhisarspor’dan sağ bek Tolga Ünlü'yü kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Yönetim kurulumuz son olarak Akhisarspor forması giyen sağ bek Tolga Ünlü ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verdi.

Almanya doğumlu 30 yaşındaki gurbetçi futbolcu Konyaspor’da profesyonel oldu. Konyaspor’la 2013 yılında 1'inci Lig’de Play-Off şampiyonluğu yaşayan Tolga, 2015-17 yılları arasında Süper Lig’de Akhisarspor formasını terlettikten sonra 2018’de Erzurumspor’la Süper Lig’e çıkma sevinci yaşadı. Tolga geçen sezon Akhisarspor’da Play-Off mücadelesi verdi.