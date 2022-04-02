Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Mücadeleyi bırakmayacağız

Spor Toto Süper Lig 'in 31'inci haftasında Altay evinde Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 kaybetti. Mücadelenin ardından Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk maçında mağlubiyet üzüntüsü yaşayan ancak kazanmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Kaloğlu, "Öncelikle rakibimizi tebrik ediyoruz. Üzüldük, taraftarımızın önünde mağlup olduk. Son 8 haftanın en iyi takımıyla oynamış, Oturmuş bir kadroları var. Biz de 6 gündür takımla çalışıyoruz. Psikolojik olarak çok iyi hazırlandık. Maça azimle hazırlandık. Bireysel hatalardan dolayı geriye düştük ve moralimiz bozuldu." dedi.

Kaloğlu sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

Antalyaspor blok halinde hareket etti. Thaciano ile oyun kurgularımız vardı ama oyuncumuz sakatlandı. Topa oyuna sokarken sıkıntı yaşadık. Geniş oynuyoruz, takımın boyu uzun. Rakip etkili oyunculara sahip, pozisyonları değerlendirdiler. Biz değerlendiremedik. Yapacağımız tek şey sonuna kadar mücadele edeceğiz. Takım bütünlüğüne dikkat edeceğiz ama mücadeleyi bırakmayacağız. Bunu da herkes görecek" diye konuştu.

İZMİR, (DHA)

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