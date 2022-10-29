Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: 3 puanla bitirmeyi bildik

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Altay deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaştı. Karşılaşmada Sakaryaspor, rakibine 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Stratejik olarak maça iyi hazırlandıklarını belirten Altay takımının teknik adamı Sinan Kaloğlu elde ettikleri 3 puanı taraftarlara armağan ettiğini söyledi.

“Stratejik olarak çok iyi hazırlandık”

Kaloğlu, “Hem kendi hem de Sakaryasporlu futbolcu kardeşlerimi tebrik ederim. İyi bir mücadeleydi, zaman zaman iyi futbol vardı. Temposu düşmeyen bir maçtı, zor bir deplasmandı, 3 puan için geldik. Bunu klasik söylemiyorum, stratejik olarak çok iyi hazırlandık. Özellikle Sakaryaspor’un blok içiyle blok arasındaki pas bağlantılarını kapatarak hızlı hücumlara çalıştık. Bu da bizim oyunun başında iki gol atmamızı sağladı. Maçı 3 puanla bitirmesini bildik, iyi bir mücadele vardı” dedi.