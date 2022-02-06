Spor Toto Süper Lig ’in 24'üncü haftasında İzmir derbisinde Altay, Göztepe ’yi deplasmanda 2-0 yenerek 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşma sonrası Altay, teknik direktörü Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu.

Altay’da ilk maçına çıkan teknik direktör Serkan Özbalta, çok değerli 3 puanı aldıklarını söyledi. Özbalta, “Bizim için kolay olmadı. Karşımızda 5-6 haftadır iyi oynayan, istekli, arzulu bir takıma karşı oynadık. Aldığımız sonuçlardan dolayı özgüvenimizde sıkıntılar vardı. Moralli olmadığımız bir durumda bu karşılaşmaya çıktık. Hiçbir şeyin bitmediğini 1 haftalık sürede kampımızda oyuncularımıza anlattık. Mayıs ayında olsaydık her şey bitmişti ama şimdi kulaklarımızı her şeye kapattık. 15 müsabakaya alnımızın akıyla çıkabileceğimizi oyuncularımıza belirttik. Kazandığımız 3 puanla yukarıya doğru çıkacağımızın ateşin fitilini bu akşam yaktık” dedi.

DHA



