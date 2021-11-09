Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Trabzonspor 25. haftada şampiyon olur!
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ligin şampiyonluk favorisini açıkladı. Tecrübeli hoca, "Trabzonspor bu çizgisini devam ettirirse 24. veya 25. haftada ligi bitirir" yorumunu yaptı.
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, TRT Spor'a konuştu. Ligin ilk 12 haftasını değerlendiren tecrübeli hoca, şampiyonluk favorisini de açıkladı. Kurt teknik adam, " Trabzonspor bu çizgisini devam ettirirse 24. veya 25. haftada ligi bitirir" ifadelerini kullandı.
Seri galibiyetlere inanıyor
Sezona çok iyi başlayan ancak son 5 haftada 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan İzmir ekibinin tecrübeli hocası kendileri adına gelecek adına iddialı açıklamalarda da bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, önümüzdeki haftalarda seri galibiyetler alacaklarına inandığını belirterek, "Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz. O grupla aramızda çok puan farkı yok, olan farkı da kapatacağız" dedi.