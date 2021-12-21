Süper Lig 'de son 10 maçtır kazanamayan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, lider Trabzonspor 'la oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın zor geçeceğini aktaran tecrübeli hoca, "Trabzon harika bir grafik çiziyor. Bulunduğu yer de onu gösteriyor. Biz verilerimizin karşılığı olan bir yerde değiliz. İnşallah bugün bunu değiştiririz. Aldığımız sonuçlar uzun bir seri yarattı bizim için negatif manada. Kırabilirsek bugün, harika olacak" ifadelerini kullandı.