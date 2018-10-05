Altay Teknik Direktörü Alper Avcı: “Hücumda risk aldık”

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Altay, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Alper Avcı, oyuna iyi başladıklarını ifade ederek, “Gençlerbirliği iyi bir takım, Süper Lig seviyesinde oyuncuları var. Biz de sezona iyi başlamıştık. Gole kadar özellikle mücadele anlamında etkili olduk. Golden önce bizim kaçırdığımız pozisyonlar da var. İkinci yarı hücumda fazla oyuncuyla oynayarak risk aldık. Pas tercihlerini yanlış kullandık. Rakibimizi tebrik ediyorum” dedi.