Altay, taraftarına bayram sevinci yaşattı

Bu sezon 1'inci Lig'de ilk 2 sırayı alan Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen 3'üncü takım olmayı başaran siyah-beyazlılar, 2002-03 sezonunda Süper Lig'de küme düşme acısı yaşadığı İstanbul'da 18 yıl sonra gülen taraf olmayı başardı. İzmir ekibi, 2003 yılında son hafta Güngören Belediye Stadı'nda karşılaştığı İstanbulspor'la 0-0 berabere kalarak Süper Lig'e veda etmişti. Bu sezon Play-Off yarı finalde İstanbulspor'u eleyip, finalde kendisi gibi İzmir'i temsil eden Altınordu ile karşı karşıya gelen Altay, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 89'uncu dakikada Paixao'nun ayağından bulduğu golle kupaya uzandı.

MUSTAFA DENİZLİ FAKTÖRÜ

Altay'ın Play-Off şampiyonluğunda teknik direktör Mustafa Denizli'nin de payı büyük oldu. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun normal sezonun bitimine 2 hafta kala göreve davet ettiği Türk futbolunun en tanınmış teknik adamlarından Mustafa Denizli ücret talep etmeden, "Camiama olan gönül borcumu ödemeye hazırım" diyerek 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik adam olarak döndü. Siyah-beyazlı ekibin başında 5'te 5 yaparak hedefe ulaşan Denizli, bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Soğuk algınlığı nedeniyle final maçına 4 serum, 3 iğne ile çıktığını ve ayakta kaldığını ifade eden tecrübeli teknik adam, bu zaferin ömrüne ömür kattığını dile getirdi. "Büyük Mustafa" lakaplı Mustafa Denizli, Altay'ı layık olduğu yere taşıyarak en büyük hedefini gerçekleştirdiğini söyledi. Altay'da futbolcuyken iki kez Türkiye Kupası kaldıran, Türkiye'de üç büyükleri şampiyon yapan tek teknik adam olan Denizli, 2012-13'te Çaykur Rizespor'u ilk 2'den Süper Lig'e taşımıştı. Denizli, A Milli Takım'a 2000 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final, Galatasaray'a Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynatmıştı.

EKMEKÇİOĞLU'NDAN 3 TARİHİ KUPAYLA SÜPER LİG'E

Altay'da başkanlık koltuğuna 2016 yılında henüz 27 yaşındayken oturan Özgür Ekmekçioğlu, 5 yılda siyah-beyazlı kulübü 3'üncü Lig'den Süper Lig'e taşıdı. Özgür Ekmekçioğlu göreve gelmeden önce borçları nedeniyle transfer yasağı bulunan ve genç ağırlıklı kadrosuyla mücadele ettiği 2015-16 sezonunu 3'üncü Lig'de düşme hattının 3 puan üzerinde tamamlayan siyah-beyazlılar, genç başkanın önderliğinde 2016-17'de transfer tahtasını açıp Play-Off'tan 2'nci Lig'e yükseldi. 2017-18'de 2'nci Lig'de şampiyon olarak 7 yıl sonra 1'inci Lig'e dönen Altay, ligdeki üçüncü sezonunda 18 yıllık Süper Lig özlemine son verdi. Altay, 31 yaşındaki Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlığında 3 kupa kazandı.

SON SÖZÜ KRAL SÖYLEDİ

Altay'da taraftarların, "Marko Paşa" olarak adlandırdığı Portekizli gol kralı Marco Paixao, üst üste 3 gol krallığının ardından dünkü finalde attığı golle takımını Süper Lig'e taşımayı başardı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin yedeğe çekip, ikinci yarıda oyuna sürdüğü usta santrfor, 68'inci dakikada bir topu direkten döndükten sonra 89'uncu dakikada sezonun en önemli golünü kaydetti. 3 kez gol kralı olarak tarih yazdığı Altay'da ilk yılında 29, ikinci sezonunda 22 gol kaydeden Paixao, bu yıl da Play-Off müsabakalarıyla birlikte sezonu 25 golle tamamladı. Portekizli 36 yaşındaki yıldız oyuncu 1'i kupa olmak üzere siyah-beyazlı formayla toplam 77 gol kaydetti.

ESKİ TEKNİK ADAMLAR KUTLADI

Altay'da bu sezon görev alan teknik direktörler Yücel İldiz ve Osman Özköylü, Süper Lig'e yükselen siyah-beyazlı takımı kutladı. Yücel İldiz, "Altay'ın sezon başında koyduğumuz şampiyonluk hedefine ulaşmasından dolayı çok mutluyum. Başta Mustafa Denizli hocamı, futbolcu kardeşlerimi, başkan ve yönetim kurulunu canı gönülden kutluyor, şampiyonluğun tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Osman Özköylü, "Sezon içerisinde görev yapmaktan büyük onur duyduğum Büyük Altay camiasını Süper Lig'e çıkmış olmasından dolayı kutluyor, emeği geçen, katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Süper Lig'e hoş geldin Şampiyon" diye konuştu.

SİYASİLER KUCAKLAŞTI

Altınordu-Altay finalinin bitiş düdüğüyle birlikte farklı partilerde yer alan İzmirli siyasilerin sahaya inip bu sevince ortak olarak kucaklaşması gözlerden kaçmadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finali protokol tribününden takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in birbirlerine sarılması takdir topladı. Sporda kentin yaşadığı bu başarıya ortak olan iki siyasinin örnek hareketi alkışlandı. Soyer ve Dağ, sahada Altaylılarla birlikte sevindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Altay'ı kutladı.

TAKIMDAKİ SALGIN DA ALTAY'I DURDURAMADI

Altay bu sezon koronavirüs vakalarından en çok olumsuz etkilenen kulüplerden biri oldu. Siyah-beyazlılar ilk yarının ilk haftalarında 3'te 3 yaptıktan sonra 24 futbolcusunun koronavirüse yakalanmasıyla sarsıldı. Bu şokla birlikte 6'ncı haftada çıktığı Altınordu maçını 2-1 kaybeden Altay, düşüşe geçip hedeften uzaklaştı. Daha sonra Yücel İldiz önderliğinde 5'te 5 yapıp lider olan siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde 10'a yakın takviye yapıp iddiasını tazeledi. İzmir ekibinin ikinci yarıda inişli çıkışlı bir grafik sergileyip Play-Off hattının dışında kalması üzerine teknik direktörlük görevine Osman Özköylü getirildi. Özköylü, başarılı bir grafik çizmesine rağmen normal sezonun bitimine 2 hafta kala görevden alındı. Son olarak Altay'ın başına geçen Mustafa Denizli, kulübü Süper Lig'e çıkardı.

KUPA KOLEKSİYONERİ MERT NOBRE ÇOK MUTLU

Bu sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni çalıştıran, son haftalarda Altay'da Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak çalışan Mert Nobre, büyük sevinç yaşadı. Genç antrenör, "Bir kupa daha kazandığım için Allah'ıma şükür. Mustafa Hocama teşekkür ederim. Bu kısa sürede kendisinden çok şey öğrendim. Büyük Altay camiasına çok teşekkür ederim" mesajı yayınladı.

Türk vatandaşlığına geçen Brezilyalı Nobre, Süper Lig'deki futbolculuk döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş, 1'inci Lig'de ise Kayserispor, BŞB Erzurumspor ve Gençlerbirliği'nde şampiyonluk yaşamıştı.

SÜPER LİG'E YENİ STAT

Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e dönüşünü bu ligde maçlarını Alsancak Stadı'nda oynayarak taçlandırmak istiyor. 2014'te kapatılıp 2015'te yıkıldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından UEFA standartlarında yeniden yapılan stadın inşaatının yeni sezonda bitmesi planlanıyor. Yıkılmadan önce stadın son kiracısı konumunda olan Altay, tahsis için finaldeki rakibi Altınordu'yla çekişme yaşarken, Altaylılar, stada Mustafa Denizli'nin isminin verileceğini düşünüyor.

FİNAL VE İSTANBUL KABUSU BİTTİ

Altay, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde hem İstanbul fobisine hem de 1'inci Lig'deki Play-Off kabusuna son verdi. 2003 yılında İstanbul'daki son hafta maçında İstanbulspor önünde Süper Lig'den düşme acısını yaşayan Altay, Olimpiyat Stadı'nda daha önce 2010 yılında Konyaspor'la Play-Off'ta oynadığı final gibi son maçta Süper Lig'i ıskaladı. Daha önce 5 kez TFF 1'inci Lig'de Play-Off'a kalıp finallerden eli boş dönen siyah-beyazlı ekip, Mustafa Denizli yönetiminde bu kez şeytanın bacağını kırdı. Altay, 2000-2001, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 ve 2009-2010'da aynı ligde Play-Off oynamasına rağmen final kabusunu aşamadı.

40'LIK KAPTAN KUPAYI KALDIRDI

Altay'ın haziran ayında 40 yaşını devirecek kaptanı İbrahim Öztürk, müthiş kariyerini Play-Off şampiyonluğuyla taçlandırdı. Daha önce 2010'da Bursaspor'la şampiyon olan Türkiye profesyonel liglerinin en yaşlı futbolcusu, vitrine çıkıp yıllar sonra döndüğü Altay'da 2018'deki 2'nci Lig şampiyonluğunun ardından en anlamlı kupayı da kaldırdı.

BAY ŞAMPİYON ERHAN'DAN 7'NCİ KUPA

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli futbolcularından Erhan Çelenk, kariyerinin 7'nci kupasını kazandı. 2012'de Kahramanmaraşspor'la 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonu olan Erhan, aynı kulüple 2013'te 2'nci Lig şampiyonluğu yaşadı. BŞB Erzurumspor'la 2006, 2017 ve 2018'de 3 farklı ligde şampiyon olan 32 yaşındaki sol kanat, 2019'da Gaziantep FK'da yine 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu tattıktan sonra Altay'da da aynı kupaya uzandı.

ERTEN: "İZMİR'E ÇOK YAKIŞTI"

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Altay'ı tebrik ederken, tamamen yerli ve genç oyunculardan kurulu kadrosuyla finale kadar gelen Altınordu'yu da alkışladıklarını vurguladı. Dostça ve İzmir'e kesinlikle çok yakışan bir final olduğunu ifade eden Erten, "Futbolda 'İzmir İklimi' olarak adlandırdığımız süreç, Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Sahada rakip, saha dışında dost olan kulüplerimizin bu yaklaşımları Play-Off finalinde bir kez daha ortaya çıktı. Başta kulüp başkanlarımız ve yöneticilerimiz olmak üzere bu ortamı hazırlayan ve emek verenlere teşekkür ederiz" dedi.

İzmir'in 2002-03 sezonundan sonra ilk kez 2 takımla birden Süper Lig'de temsil edileceğinin de altını çizen Erten, "Kulüplerimiz şehrimizin en değerli markaları. Bucaspor'un 2'nci Lig'e dönmesi, Göztepe ve Altay'ın Süper Lig'de yer almaları, Altınordu'nun Süper Lig kapısına kadar gelmesi. Bu süreç, bütün takımlarımızı daha da yukarıya çekecek. İlerleyen yıllarda kulüplerimizin başarıları ile daha da gururlanacağız. İki İzmir takımlı Süper Lig çok daha renkli olacak. Uzun yıllardan sonra Süper Lig düzeyinde yerel derbilere tanık olacağız. Bambaşka heyecanlara hazır olalım. El birliği ile, dayanışma ve iş birliğimizi daha da geliştirerek kulüplerimizin destekçisi ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

KULÜPLERDEN TEBRİK YAĞDI

Altay'ın Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte başta Süper Lig'in 3 büyükleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere pek çok Anadolu kulübü siyah-beyazlılar için tebrik mesajları yayınladı. Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, ünlü piyanist Fazıl Say da Altay'ı kutlayanlar arasında yer aldı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)