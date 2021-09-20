Altay, Süper Lig’de Rizespor’a konuk olacak

Lige 2’de 2 yaparak başladıktan sonra iki maçını kaybeden Altay, geçen hafta derbi mücadelesinde Göztepe ’yi 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip ligde 9 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor. Altay’da Cesar Pinares ve Ahmed Rayan’ın sakatlıkları bulunuyor.

rizespor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Rizespor ’la 13. randevu

Rakibiyle Süper Lig ’de daha önce 12 maça çıkan Altay, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 18 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 19 gol gördü.

Deplasmandaki 6 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunan Altay, diğer 5 karşılaşmayı kaybetti.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor’u Süper Lig’e taşımıştı.

AA