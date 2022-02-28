Süper Lig'de 25 puana ulaşarak taraftarının yüzünü güldüren İzmir temsilcisinin kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 8'den 4'e indi. Siyah-beyazlılar, kalan haftalarda sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük (D), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor (D), Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor (D), Medipol Başakşehir, Galatasaray , Atakaş Hatayspor (D), GZT Giresunspor, Trabzonspor (D) ve Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.

BÜYÜK HASRET BİTTİ

Altay, dünkü galibiyetle iç sahadaki 8 maçlık kazanamama serisini sona erdirdi. Evindeki son galibiyetini 24 Eylül 2021'de 2-1'lik skorla Beşiktaş karşısında alan İzmir ekibi, 157 gün sonra taraftarının önünde zafere uzandı. UEFA standartlarında yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çıktığı 6'ncı karşılaşmasında ilk kez kazanan taraf olan siyah-beyazlılar, galibiyeti maçtan sonra taraftarıyla kutladı. Altaylı futbolcular, soyunma odasında da büyük sevinç yaşadı. Altay, Alsancak Stadı yıkılmadan önce en son galibiyetini 11 Mayıs 2014'te Güngören Belediyespor'u 5-2 yenerek almıştı.

EKMEKÇİOĞLU: GERÇEK ALTAY BU

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu taraftardan teknik ekibe, futbolculardan kulüp personeline kadar müthiş bir dayanışma örneği sergilendiğini vurguladı. Takımın arkasında duran taraftara teşekkür eden, teknik ekibin çalışma disiplinine tam not veren, futbolcuların inanılmaz bir özveri örneği sergilediğini vurgulayan Başkan Ekmekçioğlu, "Gerçek Büyük Altay işte bu. Böyle kenetlendiğimiz taktirde hedefimize ulaşırız. Kalan 11 maçta her şeyimizi ortaya koyarak bu sezonun yıllarca anlatılacak en sempatik hikayelerinden birini hep birlikte yazacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

KALECİ LİS'E KUTLAMA

Altay, Gaziantep FK galibiyeti sonrasında Polonyalı kalecisi Mateusz Lis'in 25'inci doğum gününü kutladı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde idari ve teknik kadro ile futbolcuların katıldığı kutlama oldukça neşeli geçerken Polonyalı file bekçisi herkes tarafından tebrik edildi. (DHA)