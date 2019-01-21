Altay süper başladı

Sezona iyi bir giriş yaptıktan sonra düşüşe geçen ve ligin ilk yarısını 14. basamakta noktalayan Altay, ikinci yarıyı Ümraniyespor deplasmanında açtı. Geçtiğimiz hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi deviren rakibi karşısında başarılı bir performans sergileyen İzmir temsilcisi, rakibini 3-2 yenerek ligde 5 maç aradan sonra galibiyete uzandı. Son olarak 12. haftada Adana Demirspor’u yenen siyah-beyazlılar, o tarihten sonra çıktığı Hatayspor, Altınordu, Eskişehirspor, Osmanlıspor ve Elazığspor maçlarında galibiyete uzanamamıştı. Ümraniyespor galibiyetiyle puanını 20’ye çıkaran Altay, haftayı 11. sırada noktaladı.

Kral gole doymuyor

Altay’ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, ikinci yarıya da bomba gibi başladı. İlk devrede attığı 12 golle krallık yarışında zirvede yer alan Portekizli gol makinesi, Ümraniyespor filelerine de iki gol bırakarak kaldığı yerden devam etti. 61. ve 90+5. dakikada attığı gollerle takımına üç puanı getiren Paixao, bu sezonki gol sayısını 14’e çıkararak krallık yarışında zirvedeki yerini korudu. Portekizli golcüyü 9 golle Adana Demirspor’dan Pote takip ediyor.

Yeniler göze girdi

Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosunda kattığı Tavares, Tatos, Oğuzhan ve Putsila, Ümraniyespor karşılaşmasında ilk kez Altay formasını terletti. Tavares 90 dakika sahada kalırken, Tatos ise ilk maçında 85 dakika süre buldu. Maça ilk 11’de başlayan Oğuzhan ise 65. dakikada yerini bir diğer yeni transfer Putsila’ya bıraktı. Yeni transferlerin ilk maçında gösterdikleri başarılı performans teknik heyetin beğenisini topladı.

İHA