Altay son sınavda

İzmir Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Yalçın Taşkınfurat yönetecek. Maçın biletleri 15 TL'den satışa çıkarıldı. Siyah-beyazlılarda izin alarak ülkelerine dönen Hollandalı Kappel ve Belaruslu Putsila forma giyemeyecek. Ayak bileğinde ağrısı olan Özgür'ün durumu belirsiz. İzmir ekibi sezonu galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

KAPTANA JÜBİLE

Altay'da yarınki Birevim Elazığspor maçında forvet Murat Uluç'un jübilesi gerçekleşecek. Siyah-beyazlı formayla 2016-17'de 3. Lig'de, 2017-18'de ise 2. Lig'de attığı gollerle kazanılan kupalarda büyük pay sahibi olan ve kaptanlık görevini üstlenen Murat, Elazığspor karşısında az bir süre alarak futbol kariyerinin son maçına çıkacak. 2001 yılında profesyonel olarak birçok kulüpte görev yapan tecrübeli futbolcu devre arasında futbolu bıraktığını açıklamış ve İzmir ekibinde yardımcı antrenör görevine getirilmişti. Murat Uluç, Altay formasıyla farklı dönemlerde toplam 46 gol attı.

DHA



