Altay son 8 maçını kazanamadı

Geçen hafta Galatasaray deplasmanından 1 puan çıkartan İzmir temsilcisi agresif futboluyla dikkat çekti. Mücadelede birçok gol pozisyonuna giren Altay'da takımın performansı Mustafa Denizli'yi memnun etti.

Hatay son hafta evinde Başakşehir'e 3-0 kaybetti. Ömer hocanın öğrencileri 90 dakika tanınmaz futbol oynadı. Defans hattındaki kırılgan yapısı ve hücum hattının üretkensizliği mağlubiyeti kaçınılmaz kıldı.

Ev sahibi ekipte Eric Björkander, sakatlığı; Cebrail Karayel, Zeki Yıldırım cezaları, misafir takımda ise Onur Ergün sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Altay son 8 karşılaşmada galibiyet alamazken Altay'ın son 3 maçında 2.5 gol barajı aşıldı.

Oran Analizi

Altay için 1.5 üst oranı 1.17 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 1.5 üst bitti.

Hatayspor için beraberliğe 3.15 oran verildiği toplam 4 maçın hiçbiri berabere bitmedi.

Hatayspor için toplam gol 2-3 oranı 1.85 olduğunda toplam 5 maçın %80 kısmında 2-3 gol olmamıştır