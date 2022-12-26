Altay, skoru koruyamıyor

Altay, Spor Toto 1. Lig’de oynadığı son iki karşılaşmada öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. İzmir temsilcisi, ilk olarak 17. hafta mücadelesinde Denizlispor ’a konuk olmuştu. Karşılaşmanın 46. dakikasında 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 86 ile 90. dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. İzmir temsilcisi, bir sonraki hafta deplasmanda bu kez Tuzlaspor’la karşılaştı. Altay, maça hızlı başlamış ve Ceyhun ile Paixao’nun attığı gollerle 2-0 öne geçmişti.

Ancak siyah-beyazlılar, yine skoru tutamadı ve karşılaşmayı 4-2 kaybetti.

Hasan İnce / İZMİR (İHA)