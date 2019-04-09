Altay skoru koruyamıyor

Afjet Afyonspor'la iç ve dış sahada oynadığı iki müsabakada 1-0 öne geçen Altay, iki karşılaşmadan 1-1'lik skorlarla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, taraftarının önünde 2-1 üstünlük kurduğu Adanaspor karşısında 2-2'ye razı oldu. İlk yarıda evinde Denizlispor karşısında 1-0 öne geçen İzmir ekibi, rakibine 3-1 yenildi. Altay, aynı kaderi son 2 haftada Denizlispor ve Gazişehir önünde tekrar yaşadı. Bitime 6 hafta kala maç eksiği olan 6. sıradaki Ümraniyespor'un 7 puan gerisinde 10. sırada yer alan 39 puanlı Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Play-Off'u sonuna kadar kovalayacağız" dedi.

PAIXAO UZAK ARA KRALLIĞA KOŞUYOR

Altay'ın gol makinası Marco Paixao, dün Gazişehir Gaziantep filelerini sarsarak toplam gol sayısını 23'e çıkarıp gol krallığı yarışında açık ara zirvenin tek sahibi oldu. Portekizli yıldızın en yakın rakibi Afjet Afyonspor'dan Oltan'ın 12 golü bulunuyor. Ligde toplam 40 gol kaydeden Altay'ın gollerinin yarısından fazlasını Paixao kaydetti. 34 yaşındaki deneyimli santrforun gol attığı 18 maçta Altay, 9 galibiyet, 6 beraberlik, 3 yenilgi alarak 33 puan topladı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)