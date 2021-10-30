Son haftaların iki formsuz takımı Altay ile Sivasspor , Süper Lig 'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Son 3 maçından puan çıkaramayan Altay, 15 puanla 9. sırada yer alıyor. 3 maçtır kazanamayan Sivasspor, 11 puanla 14. basamakta. Altay kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedeflerken, Sivasspor da 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Süper Lig’de ilk kez karşılaşacak iki ekip, en son 2004-2005 sezonunda TFF 1. Lig'de birbirlerine rakip olmuş, Kırmızı Beyazlılar hem İzmir'deki hem de Sivas'taki randevulardan 3-0'lık galibiyetlerle ayrılmıştı.

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Altay-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak Altay-Sivasspor maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bugün saat 16.00’da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Altay-Sivasspor muhtemel 11'ler:

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Thiam, Björkander, Poko, Murat, Erhan, Pinares, Kappel, Paixao

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Ulvestad, Gradel, Erdoğan, Leke James

Ev sahibinde Mohammad Naderi, Martin Rodriguez, Murat Akça ve Eren Erdoğan’ın sakatlıkları bulunuyor. Yiğidolar'da ise Aaron Appindangoye, Koray Altınay ve Jorge Felix, sakatlıkları sebebiyle oynayamayacaklar.