Altay - Sivasspor maçı (CANLI)

Son haftaların iki formsuz takımı Altay ile Sivasspor , Süper Lig 'in 11. haftasında karşı karşıya geliyorlar. Son 3 maçından puan çıkaramayan Altay, 15 puanla 9. sırada yer alıyor. 3 maçtır kazanamayan Sivasspor, 11 puanla 14. basamakta. Altay kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedeflerken, Sivasspor da 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Süper Lig’de ilk kez karşılaşacak iki ekip, en son 2004-2005 sezonunda TFF 1. Lig'de birbirlerine rakip olmuş, Kırmızı Beyazlılar hem İzmir'deki hem de Sivas'taki randevulardan 3-0'lık galibiyetlerle ayrılmıştı.

ALTAY - SİVASSPOR CANLI ANLATIM

Maç başladı.

5. dakikada Altay'da Ahmed Rayyan, ceza sahası içinde vuruşunu yaparken Ali Şaşal, topu çıkarmayı başardı.

10. dakikada Sivasspor'un soldan kullandığı kornerde Yatabare, ön direkte topa dokunurken kaleye giden vuruşu Ahmed Rayyan çıkardı.

13. dakikada Pinares'in savunma arkasına etkili pasına Rayyan hareketlenirken Ali Şaşal, zamanında çıkarak topu kontrol etti.

14. dakikada Altay'da ceza sahası içi sağ çaprazda Rayyan'ın pası sonucunda topla buluşan Kappel, topu sol ayağına çekerek vuruşunu yaparken top üstten dışarı gitti.

31. dakikada Gradel'in sağ kanattan kullandığı duran topta Kayode'nin kafa vuruşu auta gitti.

Sivas'tan müthiş fırsat!

17. dakikada Sivasspor'da sol kanattan yapılan ortada Kayode, altı pasta istediği vuruşu yapamazken Lis'den döndü. Dönen topta Yatabare'nin altı pas içinden yaptığı vuruş, ağlara gidecekken Kayode'nin suratına çarparak geri döndü. Kayode'den dönen topa da Faycal Fajr'ın vuruşu yandan dışarı gitti. Fajr'ın pozisyonuna ilişkin penaltı incelemesi sırasında ise VAR'dan ilk anda Kayode'nin az farkla ofsayt pozisyonunda oduğu kararı verildi.

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Altay-Sivasspor ilk 11'ler:

Altay: Mateusz Lis, Cebrail Karayel, Eric Björkander, Khaly Thiam, İbrahim Öztürk, Andre Poko, Ceyhun Gülselam, Cesar Pinares, Leandro Kappel, Daouda Bamba, Ahmed Rayyan

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Dimitris Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Azubuike Okechukwu, Faycal Fajr, Olarenwaju Kayode, Max Gradel, Mustapha Yatabare

Ev sahibinde Mohammad Naderi, Martin Rodriguez, Murat Akça ve Eren Erdoğan’ın sakatlıkları bulunuyor. Yiğidolar'da ise Aaron Appindangoye, Koray Altınay ve Jorge Felix, sakatlıkları sebebiyle oynayamıyorlar..