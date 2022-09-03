Altay siftah peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 3 maçında Yılport Samsunspor'a 2-0, Pendikspor'a 1-0 (D), Ankara Keçiörengücü'ne ise 3-1 mağlup olan son sıradaki Altay, yarın Adanaspor deplasmanında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Can Cengiz yönetecek. İzmir ekibi, oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan rakibini yenerek moral bulmak istiyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Deniz Kadah ve geçen hafta sakatlanan Özgür forma giyemeyecek. U18 Milli Takımı'ndan dönen Efe kadroda yer alacak. Alınan sonuçlar ve etkisiz futbol nedeniyle eleştirilen Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, takımını galibiyete taşıyarak taraftarların gönlünü almayı hedefliyor. Geçen hafta Keçirörengücü karşısında cezasını tamamlayan genç teknik adam bu kez takımın başındaki yerini alacak.