Altay, Sefa Özdemir'i transfer edip Şanlıurfaspor’a kiraladı

Altay, Galatasaray altyapısından 22 yaşındaki stoper Sefa Özdemir ile 3 yıllık anlaşma yapıp, genç savunmacıyı 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor’a kiraladı.

06 Ekim 2020, Salı 18:25 Son Güncelleme:
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Altay, Sefa Özdemir'i transfer edip Şanlıurfaspor’a kiraladı

TFF 1’inci Lig kulüplerinden Altay, transfer döneminin son anlarında yeni oyuncularla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor’dan 23 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Harun Alpsoy’u kiralık olarak kadrosuna katarken, Beypiliç Bpluspor’dan 27 yaşındaki kaleci Ozan Evrim Özenç’i 1 yıllığına renklerine bağladı.

İzmir temsilcisi, Galatasaray altyapısından 22 yaşındaki stoper Sefa Özdemir ile 3 yıllık anlaşma yapıp, genç savunmacıyı 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor’a kiraladı.

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