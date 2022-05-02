Altay şansını üçlü averaja bıraktı

Bitime 3 maç kala 33 puana ulaşan siyah-beyazlılar, lige tutunabilmek için Gaziantep Futbol Kulübü ve Çaykur Rizespor ’la üçlü averaj hesaplarına girdi. Gaziantep FK’nın ikili averajda gerisinde olup rakibini 9 puan geriden takip eden Altay, 35’inci haftayı Çaykur Rizespor’la 33 puanda 17’nci basamakta tamamladı.

Sezon içinde Çaykur Rizespor’dan toplam 4 puan alıp, Gaziantep FK’ya deplasmanda 4-1 yenilen ancak rakibini Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda 3-2’lik skorla deviren siyah-beyazlılar iki takımdan 7 puan topladı. Ligin son haftasında Çaykur Rizespor’la karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ise Altay ve Rize temsilcisinden 6 puanı hanesine yazdırdı. Çaykur Rizespor ise Altay ve Gaziantep FK’dan sadece 1 puan alabildi. Altay’ın ligde kalabilmesi için Rizespor'la birlikte 3 maçını kazanıp Gaziantep FK’nın tüm müsabakalarını kaybetmesi gerekecek.

Altay ve Rize 3’te 3 yapıp Gaziantep FK hiçbir maçından puan toplayamazsa İzmir ekibi ve Gaziantep ligde kalacak. Gaziantep FK 3 maçta 1 puan dahi alsa hem Altay hem de Çaykur Rizespor Süper Lig ’e resmen küme düşecek. Rizespor'un ise ligde kalmak için tek ihtimali son hafta ağırlayacağı Gaziantep FK ile ikili averaja kalması olacak. Altay bu hafta GZT Giresunspor’u konuk ederken, Gaziantep FK evinde Yukatel Kayserispor’la kozlarını paylaşacak. Çaykur Rizespor da deplasmanda haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’la mücadele edecek.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)