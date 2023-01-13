Altay, Samsunspor karşısında moral peşinde
İlk devrenin son 2 maçında Denizlispor'a 2-1, Tuzlaspor'a 4-2 mağlup olan Altay, yarın ikinci yarının ilk sınavında Yılport Samsunspor'un konuğu olacak. İzmir temsilcisi, zirve takipçisi Samsunspor'u yenerek moral bulmak istiyor.
Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda oynadığı ilk devrenin son 2 maçında Denizlispor 'a 2-1, Tuzlaspor'a 4-2 mağlup olan Altay, yarın ikinci yarının ilk sınavında Yılport Samsunspor'un konuğu olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Zeki ile kadro dışı kalan Arda forma giyemeyecek.
Ligde 21 puanla 12'nci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 32 puanı bulunan zirve takipçisi Samsunspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Sezonun ilk haftasında İzmir'de oynanan randevuyu Samsun ekibi 2-0 kazanmıştı. Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, zorlu deplasmandan puan ve puanlarla dönmek istediklerini belirtti. (DHA)