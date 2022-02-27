Altay sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak

Altay, Spor Toto Süper Lig 'in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Altay 22 puan -13 averaj ile 19. sırada yer alırken, Gaziantep FK 36 puan -2 averaj ile 10. sırada.

Az gol yiyor

Altay, 7 maçla kendi sahasında en fazla mağlubiyet alan 4 takımdan biri ve 11 golle ligin kendi sahasında en az gol atan takımı.

Kalesini gole kapatamıyor

Gaziantep FK, 9 maçla deplasmanda en fazla mağlubiyet alan 4 takımdan biri ve deplasmanda oynadığı son 8 maçta kalesini gole kapatamadı.

Altay son lig maçında Beşiktaş 'a 1-0 mağlup oldu. İzmir ekibi alınan tek sayılık mağlubiyetin sonunda kendilerini şanslı sayabilir. Defansif bir yaklaşım benimsemesine rağmen Serkan Özbalta'nın takımı çok fazla pozisyon veriyor ve bu olay küme düşme tehdidiyle karşı karşıya kalmalarının en büyük nedeni. Altay'ın bu haftadaki en büyük şansı rakibi Gaziantep FK'nın formsuz ve sezon başından beri deplasmanda istediği performansı gösterememiş olması.

Gaziantep FK, son maçında Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu. Bu sezon son zamanlarda deplasmanda yaşadığı en büyük yenilgiydi. Bu yenilginin ardından geçtiğimiz ay ağır hava koşulları nedeniyle yarıda kalan Malatya maçının ikinci yarısını oynadılar ve mücadelede gol atma başarısı gösteremedi. Erol Bulut'un takımı ligin son sırasında bulunan takımına karşı alışılmış iç saha performansından çok uzaktı.

İki takımın mücadelesinde tarafların karşılıklı gol atmasını bekleyebiliriz.



