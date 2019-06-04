Atiker Konyaspor'da profesyonel olan gurbetçi futbolcu Akhisarspor'da da forma giydi. Geçen sezon Süper Lig'de 18 maçta görev alan Tolga'nın, Erzurum ekibiyle sözleşmesi sona erdi.
Kariyerinde Süper Lig'de 71, 1'inci Lig'de ise 85 müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 2012-13 sezonunda Konyaspor'da, 2017-18'de Erzurumspor'da 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Sakatlığı nedeniyle iyileşemeyen sağ bek Necdet'le sözleşme yenilemeyecek Altay, sağ bek Murat Uslu'nun kontratını uzatma kararı almıştı.