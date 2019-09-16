Altay ritim buluyor

Transferleri geç yapmaları nedeniyle sezon başında yeni oyuncuların adaptasyon sürecinden geçtiğini söyleyen Özden Töraydın, "Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarında şanssız puan kayıpları yaşadık. Balıkesirspor ve Boluspor galibiyetleriyle moral bulduk. Ligde 7 ve 8'inci haftadan sonra bazı şeyler netleşecek. Vitesi yükseltirsek lige ağırlığımızı koyacağımızı düşünüyorum" dedi.

Bolu galibiyetinin anlam kazanması için iç sahada Keçiörengücü'nü de yenmeleri gerektiğini vurgulayan sportif direktör Töraydın, "Rakibe ilk mağlubiyetini tattırmak istiyoruz. Zor bir lig bizi bekliyor. Hiçbir maç kolay geçmiyor. Takımın havası iyi. Galibiyet serisi yakalayacak güce sahibiz" diye konuştu.

Menemen İlçe Stadı'ndaki eksiklerin hafta içinde tamamlanması durumunda Keçiörengücü'nü Menemen'de konuk edeceklerini belirten Töraydın, "Federasyon bazı eksikler tespit etmiş. Bu hafta Menemen Stadı yetişmezse maçımızı yine Atatürk Stadı'nda oynayacağız" şeklinde konuştu.

DHA