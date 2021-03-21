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Altay puan farkını eritti

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyet alan Altay, 7'nci sıradan 3'üncü sıraya yükselirken, bu periyotta ilk 2 ile arasındaki puan farkını 11'den 1'e düşürdü.

21 Mart 2021, Pazar 13:08 Son Güncelleme:
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Altay puan farkını eritti

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyet alan Altay, 7'nci sıradan 3'üncü sıraya yükselirken, bu periyotta ilk 2 ile arasındaki puan farkını 11'den 1'e düşürdü. Ligde 23'üncü haftada derbide Altınordu'ya 3-1 yenilerek 38 puanla 7'nci sıraya yerleşen siyah-beyazlılar, o hafta 2'nci sıradaki 49 puanlı Yılport Samsunspor'un 11 puan gerisinde yer alıyordu.

Derbiden sonra 4'te 4 yaparak 12 puan toplayan İzmir ekibi 50 puana ulaşıp 3'üncü basamağa yükselirken, zirve takipçisi Samsunspor aynı periyotta sadece 2 puan toplayıp 51 puanda kaldı. Direkt Süper Lig iddiasını güçlendiren Altay, milli maç nedeniyle lige verilecek aradan sonra deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına salı günü başlayacak.

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