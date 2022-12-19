Evinde Boluspor'u 5-1 mağlup ettiği 16'ncı haftada ilk 7 ile arasındaki puan farkını 4'e düşüren siyah-beyazlılar, 17'nci haftada deplasmanda Denizlispor 'a yenildikten sonra maç yapmadığı haftayla birlikte üst sıralardan iyice uzaklaştı.

Bu periyotta siyah-beyazlıların, düşme potasıyla arasındaki puan farkı da 9'dan 6'ya düştü. Ligde 21 puanda kalıp 12'nci sıraya gerileyen İzmir temsilcisi ilk yarının son maçında cumartesi günü konuk olacağı 16 puanlı 15'inci basamaktaki Tuzlaspor'u mağlup ederek devre arasına mutlu girmeyi hedefliyor.

DHA