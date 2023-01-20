Altay, Pendikspor sınavında

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsunspor'a 2-1 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Altay, yarın evinde ligin iddialı ekiplerinden Pendikspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak.
Ev sahibi ekibin cezası nedeniyle Altay taraftarı stadyuma alınmayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıktan çıkan orta saha oyuncusu Zeki'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak. Ligde 21 puanla 13'üncü sırada yer alan Altay, 31 puanı bulunan Play-Off hattındaki Pendikspor'a ilk yarıda deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.