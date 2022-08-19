Sözleşme yenileyip takıma geç katılan deneyimli sol bekin yoğun bir antrenman programı uyguladığı ve Pendikspor maçında görev istediği bildirildi. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun da Özgür'le yakından ilgilendiği vurgulanırken, oyuncunun hazır olması halinde Emre'nin yerine sahaya 11'de çıkacağı belirtildi.

Özgür'ün yanı sıra takıma geç dahil olan golcü Paixao ve sol bek Naderi'nin de durumları belirsiz. Ligin ilk maçında görev alamayan 3 futbolcudan en hazır ismin Özgür olduğu kaydedildi. Paixao ve Naderi'nin ise kafilede yer alması ve maçın gidişatına göre forma giymesi bekleniyor. Altay 2022-23 sezonun ilk haftasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Yılport Samsunspor'a 2-0 yenilmişti.

İHA