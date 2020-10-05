TFF 1. Lig'de 4 haftada 7 puan toplayan Altay, yaz transfer sezonunun son gününde 2 yeni ismi daha kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Harun Alpsoy ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalarken, Boluspor'la sözleşmesini fesheden 27 yaşındaki kaleci Ozan Evrim Özenç ile 1 yıllığına kadrosuna kattı.

İki oyuncuyu da İzmir'e getiren siyah-beyazlı kulüp, oyuncularla 1'er yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da yer aldı.