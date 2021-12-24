MENÜ

Altay N'Sakala'yı transfer etmek istiyor

Beşiktaş'ın kadro dışı bırakıp gözden çıkardığı Fabrice N'Sakala için Altay devreye girdi. Altay, Fabrice N'Sakala'yı bonservisiyle transfer etmek istiyor.

24 Aralık 2021, Cuma 20:53 Son Güncelleme:
- A +
Altay N'Sakala'yı transfer etmek istiyor

Altay yönetimi, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Siyah beyazlı yönetim, teknik direktör Mustafa Denizli'nin raporu sonrası savunma takviyesine öncelik veriyor. Bu doğrultuda kurmaylar, Süper Lig 'den iki ismi gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor'dan 26 yaşındaki stoper Bahadır Öztürk ile Beşiktaş 'ta kadro dışı kalan sol bek Fabrice N'Sakala için devreye girdi.

ALTAY N'SAKALA'NIN BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR

Güney ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Öztürk için kiralama formülünü düşünen Altay, Beşiktaş'tan gönderilmesi gündemde olan 31 yaşındaki Fransız N'Sakala'yı ise bonservisiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. (Yeni Asır)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...