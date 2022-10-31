Altay nefes aldı

Sezonun ilk 3 maçını kaybederek son sıraya demir atan siyah-beyazlılar, 5'inci haftada evinde Bodrumspor'u 2-0 yenerek ateş çemberinden çıkmıştı. Ligde 7'nci haftada tekrar düşme potasına giren siyah-beyazlılar, bu hafta aldığı Sakarya galibiyetiyle 11'nci haftayı 11 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 15'inci sırada tamamladı.

Bu sezonki ilk deplasman zaferine imza atan İzmir ekibi, seri galibiyetler alarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Düşme hattındaki Erzurumspor'dan 1 maç fazlası bulunan Altay, iç saha karnesini düzelterek üst sıralara tırmanmak istiyor. Taraftarının önünde çıktığı 6 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik, 1 galibiyet alan siyah-beyazlı takım, cumartesi günü konuk edeceği Bandırmaspor'u yenerek 2'de 2 yapmaya çalışacak. Altay'da sarı kart cezalısı durumuna düşen ön libero Ceyhun Gülselam forma giyemeyecek. Fizyoterapistle çalışan forvet Deniz Kadah'ın tedavisi ise devam ediyor.

DHA