Altay nefes aldı

Ezeli rakibini deplasmanda 2-1 yenen siyah-beyazlılar 5 maç aradan sonra kazanıp büyük mutluluk yaşadı.

Bu sezon ikinci galibiyetini elde eden, 11 maçın 7'sinden puan alıp, son 8 maçta bileği yalnız 1 kez bükülerek kolay kolay pes etmeyen İzmir ekibi 11 puana yükselirken, gelecek haftalar için de taraftarına umut aşıladı.

PAIXAO İŞ BAŞINDA

Altay'ın 38 yaşındaki Portekizli golcüsü Marco Paixao bu karşılaşmaya da damga vurdu. Altay formasıyla daha önce 1'inci Lig'de 3 kez gol krallığı yaşayıp tarihe geçen Paixao, Sakarya deplasmanında attığı 2 golle galibiyetin baş mimarı oldu.

Son 3 maçı boş geçmeyip gol sayısını 6'ya çıkaran deneyimli forvet kazanılan 8 puana direkt katkı vererek takımın en büyük kozu olmayı başardı. Paixao, geçen yıl Süper Lig 'de sezon bitmeden takımdan ayrılıp yaz döneminde yuvaya dönmüştü.

KALOĞLU NEFES ALDI

Deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayan Altaylılar, İzmir'e mutlu dönerken, taraftarının sıklıkla eleştirdiği teknik direktör Sinan Kaloğlu da kazanılan 3 puanla rahat nefes aldı. Sakaryaspor deplasmanına çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Kaloğlu, "Zor bir deplasmandı. Buraya üç puan için geldik. Stratejik olarak çok iyi hazırlandık.

Sakaryaspor'un bloklar arasındaki pas bağlantılarını kapatarak hızlı hücumlara çalıştık. Bu da bizim iki gol atmamızı sağladı. Kaptırdığımız toplarda atak yedik ama yine de maçı 3 puanla bitirmesini bildik." diye konuştu.

Kaloğlu, son 8 haftada bir kez yenildiklerini hatırlatarak, "Galibiyet için geldiğimiz bir karşılaşmayı kazandık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onlarla güçlüyüz, 3 puan onlara armağan olsun" dedi.