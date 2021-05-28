Altay nefes aldı

Bu sezon 1’inci Lig’de ilk 2 sırayı alan Adana Demirspor ve Giresunspor’un ardından Süper Lig’e yükselen 3’üncü takım olmayı başaran Siyah-Beyazlılar, 2002-03 sezonunda Süper Lig’de küme düşme acısı yaşadığı İstanbul’da 18 yıl sonra gülen taraf olmayı başardı. Altay’ın Play-Off şampiyonluğunda teknik direktör Mustafa Denizli’nin de payı büyük oldu. Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun normal sezonun bitimine 2 hafta kala göreve davet ettiği Türk futbolunun en tanınmış teknik adamlarından Mustafa Denizli ücret talep etmeden, “Camiama olan gönül borcumu ödemeye hazırım” diyerek 18 yıl formasını giydiği Altay’a 38 yıl sonra teknik adam olarak döndü. Siyah-beyazlı ekibin başında 5’te 5 yaparak hedefe ulaşan Denizli, bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Serumlarla çıktı, kupayı kaldırdı

Soğuk algınlığı nedeniyle final maçına 4 serum, 3 iğne ile çıktığını ve ayakta kaldığını ifade eden tecrübeli teknik adam, bu zaferin ömrüne ömür kattığını dile getirdi. “Büyük Mustafa” lakaplı Mustafa Denizli, Altay’ı layık olduğu yere taşıyarak en büyük hedefini gerçekleştirdiğini söyledi. Altay’da futbolcuyken iki kez Türkiye Kupası kaldıran, Türkiye’de üç büyükleri şampiyon yapan tek teknik adam olan Denizli, 2012-13’te Çaykur Rizespor’u ilk 2’den Süper Lig’e taşımıştı. Denizli, A Milli Takım’a 2000 Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final, Galatasaray’a Şampiyon Kulüpler Kupası’nda yarı final oynatmıştı.

88 milyon borcu vardı

Kupayı kaldıran Altay kasasını dolduracak. 2020-21 sezonunda Süper Lig’deki tüm kulüplere katılım payı olarak 36 milyon TL’lik ödeme yapan Türkiye Futbol Federasyonu, ayakbastı parası olarak lige yeni çıkan takımlara sezon başında 18’er milyon TL ödedi. Süper Lig’de 2020-21’de yayın gelirinin yüzde 37’si ligdeki 21 kulübe eşit olarak dağıtılırken bu rakam 36 milyon TL’ye karşılık geldi. Takımlar her galibiyet için 2 Milyon 700 bin TL, beraberliklerde ise 1 Milyon 400 bin TL kazandı. Toplam borcu 88 milyon TL olarak açıklanan Altay, bu sezon yaptığı ciddi yatırımın karşılığını Süper Lig’e çıkarak alıp rahatladı.

Formayı çıkarmadan takımı çıkardı

Süper Lig’e yükselen Altay’ın en golcü ismi Paixao, formasını hiç çıkarmadı. Play-Off dahil attığı 25 golle takımı şampiyon yapan 37 yaşındaki futbolcu, 36 maçta da oynadı, takımın en fazla süre alan ismi oldu.

Play-Off finalinde Altınordu’yu 1-0 yenerek adını Süper Lig’e yazdıran Altay’da toplam 25 gole ulaşan Marco Paixao, aynı zamanda istikrarlı performansıyla da öne çıktı. İzmir temsilcisi adına 3’ü Play-Off etabında toplam 25 gol kaydeden Marco Paixao, hem takımının hem de ligin en srorer ismi olmayı başardı. Toplam 36 futbolcunun forma şansı bulduğu Siyah-Beyazlı ekipte 32’si ilk 11’de 36 maça çıkan Marco Paixao, 2 bin 850 dakikayla en fazla forma giyen isim oldu.







